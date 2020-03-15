Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADAKİ GÖRÜNTÜ UTANÇ VERİCİ"

Brezilyalı futbolcu, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"FORMASINI GİYDİĞİMİZ KULÜBE SAYGI GÖSTERMELİYİZ"

Ronaldinho örneği veren Gustavo, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.