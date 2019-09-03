Luiz Gustavo: Şampiyonluk yaşamaya geldim

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu 4 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

Deneyimli yıldızın yıllık 2.7 milyon euro net maaş alacağı, bu rakamın bonuslarla birlikte 3.5 milyon euroya çıkacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye transferi sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten kendimi iyi, mutlu ve motive hissediyorum. Benim için yeni bir başlangıç ve yeni bir hikaye. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Çok büyük geleneği olan bu büyük camiayı tekrar hak ettiği şampiyonluklara ulaştırmak ve taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım."

"HİÇBİR SOSYAL MEDYA HESABIM YOK"

Beklentilere karşılık vermek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyada benim ağzımdan yazılan hiçbir şeyin doğruluk payı yok. Sosyal medya hesabım olmadığı için de taraftarlarımızın benim hakkımda yazdığı şeyleri çok fazla takip edemedim. Tabii ki çok fazla taraftarın beni uzun süre beklediğini duymuştum. Hem taraftarımızın hem de başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin uzun uğraşları için çok mutluyum. En iyi şekilde geri karşılık vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

"BEN SADECE İŞİMİ YAPARIM"

Öte yandan oynadığı takımlarda kaptanlığa kadar yükselen Luiz Gustavo, liderlik özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Disiplinli olduğunu vurgulayan futbolcu, ''Disiplinliyimdir. Sezon içinde Rio Karnavalı'na kaçacak bir Brezilyalı değilim. Ben sadece işimi yaparım.'' sözleriyle tam bir görev adamı olduğunun sinyallerini fazlasıyla veriyor.

BİLDİĞİMİZ BREZİLYALILARDAN DEĞİL

Luiz Gustavo, kendisini ''Brezilyalı olmayan Brezilyalı'' olarak tanımlıyor ve kendi oyun anlayışını şöyle özetliyor: ''Basit oyna, efektif ol, rakibi baskı altına al. Amacım, isabetli şekilde pası atmaktır. Güzel oyunu benden beklemeyin, önceliğim değildir.''

MARSİLYA'NIN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Marsilya'da Luiz Gustavo, adeta sembol bir isim. Marsilya sokaklarında Gustavo'nun grafitilerini bolca görmek mümkün. Trenlerde, apartmanlarda, birçok yerde Luiz Gustavo'nun resmi görülüyor.