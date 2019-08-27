Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Fransızlar, Brezilyalı oyuncunun Marsilya'yı reddedip sarı-lacivertli takımla anlaştığını duyurdu.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin Marsilya ile ilk temas kurduğu dönemlerde Gustavo için 10 milyon euro isteyen kulüp, oyuncunun kararlı tavrı sonrası bonservis bedelinde indirime gitmeyi kabul etti.

Transfer döneminin başında Marsilya'dan güçlü bir kadro kurulacağına dair söz alan ancak beklediği isimler alınmayan Gustavo, kulübünden gelen sözleşme uzatma tekliflerini reddetti.

Sarı-lacivertli takımın kontrat önerisini kabul eden 32 yaşındaki oyuncu, Marsilya yönetiminden Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. Oyuncuyu takımada tutamayacağını anlayan Fransızlar da Fenerbahçe'yle pazarlıklara yeniden başladı.

İki takımın Gustavo için yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

YANAL'IN KAFASINDA EMRE-GUSTAVO İKİLİSİ VAR

Gustavo'nun alınmasını çok isteyen Ersun Yanal, deneyimli oyuncuyu kaptan Emre'nin yanında oynatarak güçlü bir orta saha kurmanın planlarını yapıyor.

Brezilyalı futbolcunun takıma kazandırılmasıyla Yanal'ın elinde alternatifli bir orta saha olacak.