Luka Doncic Dallas tarihine geçti

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, bir sezonun ilk yedi maçının altısında 25 ve üzeri sayı bulan, Mavs tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Mavericks, sezona 5-2 serisiyle başladı ve bunu yaparken, Doncic yıldız rakamları ortaya koyarak kendini NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak gösterdi.

25 SAYININ ALTINA DÜŞMÜYOR

Çarşamba günü Orlando Magic'e 27 sayı attıktan sonra, Doncic, ekibin ilk yedi maçının altısına, 25+ sayı bulan ilk Mavs oyuncusu oldu.

James Harden (Houston Rockets) ve Damian Lillard (Portland Trail Blazers) bu sezon ilk yedi maçın en az altısında 25+ sayı atan diğer NBA oyuncuları.

Sezonda Doncic'in ortalaması 26.7 sayı, 9.9 ribaund ve 9.1 asist şeklinde.

Doncic'in halihazırda dört adet double-double'ı ve üç adet triple-double'ı bulunuyor.

Dirk Nowitzki sonrası dönemde, Doncic, Dallas'ta takımın yüzü haline geldi. Luka, Mavs'i tekrar playofflara çıkarmak için kendisine rehberlik etmek adına, Kristaps Porzingis'e de sahip.

Dallas, 2016'dan beri playofflarda bulunmuyor.