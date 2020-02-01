Luka Doncic en az 6 maç yok

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, sağ ayak bileği burkulması ile en az 6 maç kaçıracağı duyuruldu.



Doncic'in sakatlanan bileğinin, bu sezonun başlarında sakatladığı aynı ayak bileği olduğu söylendi.



Luka'nın, sakatlığı Perşembe günü yapılan bir antrenmanda geçirdiği belirtildi.



Koç Rick Carlisle, durumla ilgili "Bunun ötesinde, döneceği tarih hakkında söyleyebileceğim pek bir şey yok, çünkü bir gün geçti ve tam olarak hangi tarih olacağını bilmek gerçekten zor." açıklamasını yaptı.



Doncic'in geri dönebileceği en erken maçın, 10 Şubat'ta Utah Jazz'e karşı oynanacak maç olduğu tahmin ediliyor.



20 yaşındaki Doncic, 28.5 sayı, 9.5 ribaund ve 8.7 asist ile oynuyor ve MVP tartışmalarında yer almasının yanı sıra, yaşına göre tüm zamanların en iyi sezonlarından birini geçiyor.