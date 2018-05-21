Luka Doncic ödülleri topladı

Turkish Airlines Euroleague'de Final Four finalinde Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 mağlup ederek 10. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid'de Luka Doncic finalin en değerli oyuncusu seçildi.

Final maçında 15 sayı, 3 ribaund ve 4 asist ile mücadele eden Sloven oyuncu, basın mensuplarının oylarıyla Final Four'un MVP'si seçildi. İki sezondur THY Euroleague'de 'Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi olan 19 yaşındaki yıldız, normal sezonun da en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

Genç yıldız Doncic, 1 yıl içinde Slovenya Milli Takımıyla 1 EuroBasket şampiyonluğu, 1 THY Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Kişisel ödül olarak ise 1 Euroleague normal sezon MVP, 1 Euroleague Final-Four MVP, 1 Euroleague Rising Star ödülünü kucakladı. kazandı. İspanya ACB Ligi'nde sezon devam ederken Real Madrid lider konumda şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor.

Birçok NBA takım temsilcisi Belgrad'daki Final Four organizasyonunu yakın takip ederken Doncic'in bu yıl ilk 3 sıradan draft edilmese kesin gözüyle bakılıyor.