Luka Jovic 70 milyon euroya Real Madrid’de

Real Madrid, transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Oyuncunun bonservis bedeli açıklanmazken her iki takım da bunun bilgisinin paylaşılmayacağı konusunda birbirine söz verdi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, İspanyol devinin bu transfer için 70 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 17 gol atan Jovic 6 da asist yapmıştı. Sezon toplamında 48 maçta görev alan yıldız oyuncunun 27 golü ve 7 asisti var.

Öte yandan Jovic'in transferi Real Madrid tarihindeki en pahalı 6. transfer oldu.