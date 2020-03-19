Luka Jovic karantinadan kaçıp Sırbistan'a gitti

Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine aynı tesisleri kullanan futbol takımı da karantina altına alınmıştı.

Ancak İspanyol ekibinin Sırp golcüsü, karantina kurallarını hiçe sayarak, evde geçirdiği 4. günün ardından sevgilisinin doğum günü için Sırbistan'a gitti.

"JOVIC APTALCA BİR ŞEY YAPTI"

Sırbistan Emniyeti, Jovic'in, Belgrad'daki doğum günü kutlamasına katıldığını belirtirken, "Aptalca bir şey yaptı. Tüm uyarılara rağmen Sırbistan'a dönmüş olması skandal." açıklamasını yaptı.

Real Madrid'in, kulübün politikasını ihlal eden ve insanların sağlığını tehlikeye atan 22 yaşındaki futbolcuya, çok ağır bir ceza vermeye hazırlandığı kaydedildi.