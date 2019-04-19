Luka Jovic, Real Madrid yolunda

Benfica'dan kiralık olarak gittiği Eintracht Frankfurt'ta attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Luka Jovic, Real Madrid'in listesini süslemeye devam ediyor.

50-60 MİLYON EURO

Eintracht Frankfurt, geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisine sahip olurken Real Madrid, yaz döneminde Sırp golcüyü Alman ekibinden kadrosuna katmayı amaçlıyor.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'li gözlemcilerin hem Bundesliga'da hem de UEFA Avrupa Ligi'nde uzun süredir yakından takip ettiği Luka Jovic, İspanyol ekibine çok yakın. Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in serbest kalması için 50-60 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep ediyor.

İddiaya göre Alman ekibi, oyuncunun satışından %20'lik payı Benfica'ya ödeyecek. Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 41 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Sırp golcü, şu ana kadar 25 gol atıp 6 asist yaptı.