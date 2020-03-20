Luka Jovic, sevgilisini görmek için karantinadan kaçtı

Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine aynı tesisleri kullanan futbol takımı da karantina altına alınmıştı.

Ancak İspanyol ekibinin Sırp golcüsü Luka Jovic, karantina kurallarını hiçe sayarak, evde geçirdiği 4. günün ardından sevgilisinin doğum günü için Sırbistan'a gitmişti.

"TUTUKLANABİLİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sırp polisi, Jovic'in, kalacağını belirtti adreste bulunmadığını ve bu nedenle de tutuklanabileceğini belirtti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de Sırp oyuncu Joviç’i, sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, "Milyon euroluk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar." dedi.

JOVIC: BURADA EVDEN ÇIKMIYORUM

İspanyol ekibinin kendisine ceza verileceği öne sürülen Luka Jovic, her iki ülkede de testlerden geçtiğini ve sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Sırbistan'da evden çıkmadığını da dile getiren Jovic, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Sofija Milosevic ise, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız." paylaşımı yaptı.