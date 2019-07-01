Luka Modric, Milan'ı reddetti

Gazzetta dello Sport'un verdiği habere göre Milan, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric için girişimlerde bulundu.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Habere göre Milan, Modric ile konuşması için Zvonimir Boban'dan ricada bulundu. Boban, Modric'i aradı ancak yıldız orta saha oyuncusu olumlu yanıt vermedi.

Boban'ın Real Madrid'den ayrılmaya istekli olabileceğini düşündüğü Luka Modric'in İspanyol devi ile olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona eriyor.

Ballon d'Or sahibi Luka Modric, geride bıraktığımız sezonda 46 maçta Real Madrid formasını giymiş ve 4 gol, 8 asistle oynamıştı