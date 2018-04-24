Luka Modric: MLS'e gidebilirim

İsveç basınından SVT Sport'a açıklamalarda bulunan Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, kendi geleceğine dair önemli sinyaller verdi.

MLS'TE FORMA GİYEBİLİRİM

Real Madrid ile 2 yıllık bir kontratının kaldığına işaret eden oyuncu, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Eğer mümkün olursa, kariyerimi Real Madrid'de bitirmek isterim. Ama neler olacağını bilemezsiniz. Eğer bu mümkün olmazsa Zlatan Ibrahimovic'in yolunu takpi edip MLS'te forma giyebilirim." dedi.

Annesinin Hırvat olmasından dolayı Ibrahimovic'in zamanında Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynama şansı Modric'e hatırlatılırken, 32 yaşındaki oyuncu "Keşke bizi seçseydi. Kim onun gibi fantastik bir oyuncuyu takımında istemez ki?" dedi.