Luka Modric Real Madrid'de kalıyor

İnter'den aldığı astronomik teklif karşısında kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği iddia edilen Luka Modric'in Real Madrid'de kalmaya ikna edildiği iddia edildi.

TAKIMDA KALMAYA KARAR VERDİ

İspanyol AS gazetesinin haberinde, Madrid ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen Hırvat yıldıza sözleşmesinin yenileneceği ve ücretine zam yapılacağı konusunda vaatlerde bulunulduğu belirtilirken, bu cazip öneri karşısında Modric'in takımda kalmaya karar verdiği öne sürüldü.

6.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Haberde ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla futbolseverleri büyüleyen Luka Modric'in Real Madrid'deki ücret dengesizliğinden rahatsız olduğu da hatırlatıldı. Gareth Bale ve kaptan Sergio Ramos'un 11 milyon, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın yaklaşık 8.5 milyon euro aldığı takımda Modric'in yıllık ücreti ise 6.5 milyon euro civarında.

Transfer dedikoduları hakkında şimdiye kadar basına hiçbir açıklama yapmayan Luka Modric, bugün erken saatlerde sosyal medya üzerinden Real Madrid ile antrenmana çıktığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.