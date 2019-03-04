Luka Modric: Ronaldo'yu özlüyoruz

Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü Hırvat yıldızı Luka Modric, sezon başında takımdan ayrılıp Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımın Ronaldo'yu özleyip özlemediği hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Modric, ''Ronaldo, her takımın özleyeceği bir futbolcu. Cristiano Ronaldo'nun yerini doldurmak neredeyse imkansız. Onun bu kulüp için yaptıklarına bakarsak tabii ki Ronaldo'yu özlüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Gol sorunu yaşadıklarını söyleyen Modric, ''Artık her sene 50 gol atan bir futbolcumuz yok ama 3 futbolcu, ortalama 15-20 gol atsa aynı sayıya ulaşacağız. Yapamadığımız şey bu. Barcelona maçında da birçok pozisyona girdik ama bitiremiyoruz. Cristiano burada değil ama olmadığı için 10 sene şikayet edecek halimiz yok.'' şeklinde konuştu.