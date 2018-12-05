Luka Modric'ten Ballon d'Or göndermesi

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 10 yıllık tahtını sonlandırıp Ballon d'Or ödülünü kazanan Luka Modric, açıklamalarda bulundu.

Ballon d'Or ödülünün yeni sahibi Luka Modric, ödülün bir orta saha futbolcusuna gitmesi hakkında konuştu.

FUTBOLUN SADECE GOL OLMADIĞINI ANLADILAR

Son 10 yılda Messi ve Ronaldo arasında giden ödülü kazanan Hırvat yıldız, ''3 Şampiyonlar Ligi kupası ve Dünya Kupası finalinden sonra, futbolun sadece gol, gol, gol olmadığını ancak anladılar.'' sözlerini kullandı.

BU ÖDÜL ORTA SAHALARA ARMAĞAN OLSUN

Modric, geçtiğimiz günlerde ise ödülü daha önceki senelerde kazanamayan orta sahalara adadığını söylemiş ve ''Bu Ballon d'Or, Sneijder, Xavi, Iniesta gibi orta sahalara armağan olsun.'' demişti.