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Lukaku 3 maç ceza alabilir

Manchester United, Cumartesi günü oynanan maçta Brighton'ı 1-0 yenerken; golcüsü Lukaku'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Belçikalı forvetin, rakip defans oyuncusuna tekme attığı ortaya çıkarken; görüntülerden dolayı oyuncuya 3 maç men cezası verilebilecek.

3 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Manchester United, Brighton'ı 1-0 yenerek; üst üste 2. galibiyetini aldı ve lider City'nin 8 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Maçta yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan United, Lewis Dunk'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonrası ise Romelu Lukaku'nun rakip defans oyuncusu Gaetan Bong'a vurduğu ortaya çıktı.

Karşılaşma içinde hakem Neil Swarbrick, Belçikalı oyuncunun bu hareketini görmezken; İngiltere Futbol Federasyonu basına yansıyan görüntülerden dolayı oyuncuya üç maç men cezası verebilecek.

Lukaku suçlu bulunduğu takdirde ligde 3 maç takımını yalnız bırakacak. Bu durumda Belçikalı golcü, 10 Aralık'ta oynanacak Manchester City maçında oynayamayacak. Lukaku ayrıca, Watford ve Arsenal maçlarında da forma giyemeyecek.

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