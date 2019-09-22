Lukaku: Conte ile çalışmaktan çok mutluyum

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Serie A'da Milan'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"HEP BÖYLE BİR TEKNİK ADAMLA ÇALIŞMAK İSTEDİM"

Conte'ye övgülerde bulunan Lukaku, "Conte ile güçlü bir ilişkimiz var. Gerçekten bana çok yardımcı oluyor. Hep böyle bir teknik adamla çalışmak istedim. Burada olmak ve onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Maçı da değerlendiren Belçikalı yıldız, "Bu maç bizim çok önemliydi. Slavia Prag maçına iyi bir yanıt verdik. Ancak önümüzde yine Lazio ile zor bir maçımız var" şeklinde konuştu.

Romelu Lukaku sözlerini, "Şampiyonluk hakkında konuşmak istemiyorum. Maç maç gitmeliyiz. Bunu sonra düşünürüz" ifadeleriyle tamamladı.