Lukaku: Juventus beni istedi ama gitmedim

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, yıllar sonra önemli bir itirafta bulundu.

Yıldız golcü Sky Sports'a verdiği demeçte, "Chelsea'den ayrıldığımda, 2014 yılında Juventus'a gidebilirdim. Ancak, beni ikna edemediler ve hayır dedim. Everton beni aldı, ertesi gün Conte takımdan ayrıldı."dedi.

İTALYA'DA OYNAMAK RÜYA GİBİ

25 yaşındaki golcü futbolcu, İtalya'da oynamanın kendisi için bir rüya olacağını ifade etti ve, "İtalya'da oynamak benim için bir rüya olurdu. Kardeşim yıllardır Lazio'da oynuyor, bende bir kaç kelime İtalyanca biliyorum. Ancak şu anda Manchester United'ın sezon sonu hedefi olan 4. sıra için mücadele veriyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Romelu Lukaku, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.