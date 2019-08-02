Lukaku Juventus yolunda

Romelu Lukaku adım adım Serie A'ya gidiyor...
Inter'in de markajında olan Belçikalı golcü, Juventus'a transfer olmaya yakın.
9 MİLYON EURO KAZANACAK
Romelu Lukaku, Torino ekibiyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Buna göre transfer gerçekleşirse Lukaku, Juventus'tan yıllık 9 milyon euro kazanacak.
Serie A'da oynamaya sıcak baktığını geçmişte de dile getiren golcü futbolcunun Juventus'a transferi, Paulo Dybala'ya bağlı olarak gerçekleşecek.
Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Kırmızı Şeytanlar'a katılırsa Lukaku, Juventus'un yolunu tutacak.
2017 yazında 85 milyon euro karşılığında Everton'dan Manchester United'a transfer olan Lukaku, geçen sezon takımıyla çıktığı 45 resmi maçta 15 gol atıp 3 asist yaptı.