Lukaku Juventus yolunda

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Fenerbahçe-Real Madrid maçında sahaya kaptan olarak çıkan Alper Potuk'un el sıkıştıktan sonra dönüp gitmesi gülüşmelere neden oldu.

Adana Demirspor, uzun süredir boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.

Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş 410 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı

1 Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi Galatasaray, yeni transfer Emre Mor'un maliyetini KAP'a bildirdi. Celta Vigo'ya 600 bin euro ödeyecek olan Cimbom, genç futbolcuya ise 4.5 milyon TL maaş verecek.

2 Marcelo'nun Alper Potuk şaşkınlığı Fenerbahçe-Real Madrid maçında sahaya kaptan olarak çıkan Alper Potuk'un el sıkıştıktan sonra dönüp gitmesi gülüşmelere neden oldu.

3 Galatasaray Onuachu'nun peşinde Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

4 Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluş kararı Kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, son bir kez daha beIN Sports ile görüşeceklerini açıkladı.

5 Volkan Şen Adana Demirspor'da Adana Demirspor, uzun süredir boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

6 Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor Emre Mor'u alan Galatasaray'ın transferden çekilmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Deniz Türüç'le maaş konusunda el sıkıştı.

7 Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında vasatı aşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal taraftarlara umut dağıttı. Tecrübeli hoca, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

8 Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş 410 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

9 Süper Kupa finalini kadın hakem yönetecek Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır.