Lukaku: Juventus'u reddettim

Manchester United'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, geçmişe dair açıklamalarda bulunurken 2014 yılında Juventus'un kapısından döndüğünü belirtti.

AYRILIK SÜRECİNİ ANLATTI

2014'te Chelsea'den ayrılık sürecini değerlendiren Lukaku, ''Chelsea'den ayrılırken Juventus'tan teklif aldım. Ancak transfer için ikna olmadım ve teklifi reddettim. Everton'ın teklifini kabul ettim ve sonra da Conte, Juventus'tan ayrıldı'' dedi.

İtalyan devinin kapısından döndüğünü açıklayan Lukaku, gelecek için ise Serie A'ya açık kapı bırakarak, ''İtalya'da oynamak benim hayalim olabilir. Kardeşim Lazio'da oynamaya başladığından beri birkaç İtalyanca kelime öğrendim. Ancak şu an Manchester United'a ve takım olarak ligi ilk dört sırada bitirmeye odaklandım'' diye konuştu.

2017 yazında Everton'dan 85 milyon euroya Manchester United'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 44 resmi maçta 15 gole imza attı. Lukaku'nun Manchester United'da 2022'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.