Lukaku: Mourinho'nun askeriyim

Manchester United’ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Liverpool maçı öncesinde menajer Jose Mourinho ile ilişkisini İngiliz basınına değerlendirdi.

SkySports’ta yorumculuk yapan Thierry Henry’ye konuşan Lukaku, Portekizli teknik direktörün saha içindeki en önemli yardımcılarından biri olduğunu dile getirdi. Lukaku, "Onun sahadaki askeriyim. Bir forvet oyuncusu olmama karşın takımım için mücadeleden kaçmayacağımı bilir" dedi.

Bireysel hırslarından ziyade takımın menafaatlerini daha ön planda tuttuğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, Manchester United ile kupalar kazanmak istediğini ifade etti. Kırmızı Şeytanlar'ın sezon başında Everton'dan kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Premier Lig'de oynadığı 28 maçta 14 gol atarken, toplam 40 karşılaşmada forma giydi. Belçikalı forvet 22 kez rakip ağları haval