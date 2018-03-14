Lukaku takım arkadaşlarını eleştirdi

Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir şekilde veda eden Manchester United'ın golcü futbolcusu Romelu Lukaku, Sevilla'ya kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını eleştirdi.

BAZI OYUNCULAR SAHADA KENDİLERİNİ GİZLİYOR

2-1 kaybedilen maçta takımının tek golüne imza atan Lukaku, inisiyatif alması gereken isimlerin bundan kaçındıklarını belirterek, "Sahada bazı oyuncular kendilerini gizleyince işler istediğiniz gibi gitmiyor." yorumunda bulundu.

Tur atlamak için çok daha iyi bir performans ortaya koymaları gerektiğinin altını çizen Belçikalı futbolcu, "Yeteri kadar iyi değildik ve turu hak etmedik." sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

Premier League'de kaydettiği 14 golle Manchester United'ın en skorer ismi olan Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı 8 maçta 5 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.