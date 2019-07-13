Lukas Haraslin: Galatasaray isterse giderim

Polonya Ligi takımlarından undefined Lechia Gdansk'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin'den Galatasaray itirafı geldi.

Lechia Gdansk ile gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki futbolcu, İtalya ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM

Polonya basınına röportan veren Haraslin, ''Transferlerle menajerim ilgileniyor. Basında İtalya'dan teklifler aldığım yazıldı. Sadece İtalya yazılıyor ama öyle değil. Galatasaray'ın da benimle ilgisi oldu. Çok güçlü bir takım. Türkiye'de oynamak istemiyorum diye teklifi reddetmedim. Yakın zamanda böyle büyük bir takımdan daha güzel bir teklif alırsam kabul edebilirim. Şu anda Lechia'nın futbolcusuyum ve takımıma yardımcı olmak istiyorum.'' diye konuştu.

Sol kanat pozisyonunda görev alan Slovak oyuncu, geçen sezon Polonya Ligi'nde 33 maça çıkarken 4 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. 2015'te Parma'dan Lechia Gdansk'a transfer olan Haraslin'in takımıyla sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.