Lukas Haraslin: Galatasaray'a hayır diyemem

Galatasaray'ın ilgilendiği Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı.

Lechia Gdansk'ın en önemli isimlerinden olan Lukas Haraslin, Polonya basınına verdiği röportajında Galatasaray'a 'Hayır' diyemeyeceğini söyledi.

MENAJERMLE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine ''Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Genç Slovak oyuncu, Avrupa'nın önemli bir kulübünde oynama hayalleri olduğunu da dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde de Polonya temsilcisinin sportif direktörü Melaniuk, genç oyuncu ile ilgilenen takımlar olduğunu doğrulamış ve ''Haraslin için çok sayıda takımın ilgilendiğini söyleyebilirim'' demişti.