Lukas Podolski'den Galatasaray açıklaması

Antalyaspor'da Lukas Podolski, ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM, UZATMANIN DA UZATMASINI VERDİ"

Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZLA BARIŞARAK O KONUYU HALLETTİK"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım sorulunca Alman oyuncu, eski takımının şampiyon olmasını istediğini kaydederken, "Taraftarlarımızla barışarak o konuyu hallettik. Antalyaspor'un oyuncusuyum ve maçlarda varımı yoğumu vererek yoluma devam ediyorum. Antalyaspor'un mücadelesi için uğraşmaya devam edeceğim ama şampiyonun eski takımım Galatasaray olmasını isterim. Bu maç geçti, artık çarşamba günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanacağız. Geçmişe dönerek, o konuları konuşmak istemiyorum." dedi.