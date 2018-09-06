Luke Shaw: Bacağımı kaybetme noktasına geldim

Manchester United'ın başarılı sol bek oyuncusu Luke Shaw 18 ay aranın ardından ilk kez milli takıma çağrıldı.

Takımının 2015'te PSV Eindhoven'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Hector Moreno'nun müdahalesine maruz kalan Shaw sakatlanmış ve bacağı iki yerden birden kırılmıştı. Bu sakatlığın ardından 12 ay geçtikten sonra sahalara dönebilen Shaw, bugüne kadar hiç açıklamadığı bir gerçeği de basın mensupları ile paylaştı.

YAŞADIĞI SAKATLIK DÖNEMİNİ ANLATTI

Shaw, "Kimse bilmiyor ama bacağımı kaybetme noktasına gelmiştim" ifadesini kullandı. 23 yaşındaki oyuncu, "Sakatlığın ardından beni Hollanda'dan Ingiltere'ye döndürmeyi düşünmüşler. Eğer bu olsaydı kan pıhtılaşması ve sakatlık yaşayan bölgedeki tramvadan dolayı bacağımı kaybedecektim. Bunu bacağımın iyileştiği 6 ay sonrasına kadar doktorlar bana da söylememişti. Bu konuda konuşmayı çok sevmiyorum ve açıkçası şu an umrumda da değil. Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi.