Lung: Atatürk'ün hayatını öğrendim

Kayserispor'da 3. sezonunu yaşayan ve ligin ilk yarısında maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olarak dikkati çeken 30 yaşındaki Rumen file bekçisi Silviu Lung, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİNİ OKUDUM"

Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lung, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çok güzeldi. Eşimle ilk kez Ankara'yı ziyaret ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini dinledim. Bu ülkeye kazandırdıklarını ve Türkiye'nin şu anki durumunda ne kadar etkisi olduğunu gördüm. Bu ülkenin cumhuriyet ve demokrasi gibi kazanımları onun sayesinde aldığını öğrendim. Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Türkiye için yaptıklarının önemine dikkati çeken Silviu Lung, "Türk insanının ona böyle bir şey (Anıtkabir) yapması çok güzel ve etkileyici. Atatürk, Türk insanının kalbinde yaşıyor. Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Türk halkı, böyle muazzam bir eserle Atatürk'ü sonsuza dek yaşatacak. Çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

Silviu Lung, bu sezon kulüp başkanı ve teknik direktör değişikliklerinin yanı sıra kadroda yaşanan değişimin, sahada kötü sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve özellikle kadroda istikrar sağlanamaması nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Lung, şunları kaydetti: "Sezon başında neredeyse 15 oyuncu değiştirdik. Takıma 10 oyuncunun adaptasyonu çok zor oldu. Çok zorlandılar. Çok fazla değişim yaşadık. Değişim sezonu diyebilirim. Başkan ve teknik direktör değişti. Süreklilik sağlayamadık. Bu da kötü sonuçlara yol açtı. Bunun için çok üzgünüm. Takımın son sırada olması benim için hayal kırıklığı. Çok zor zamanlar geçirdik. İlk maçlarda çok fazla son dakika golleri yedik. Başka sorunlarla uğraştığımız için ilk yarıda başarılı olamadık. Bu, hepimiz için çok üzücü."