Luyindama antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta yönetimden izin çıkmasının ardından Kevin-Prince Boateng, ailesini de alarak Türkiye'den ayrıldı.

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilmişti. Evde karantinada olan Terim'in son yaptırdığı testin negatif çıktığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, koronavirüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesi sonrası bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından, geri adım attı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olan Fenerbahçe'de yönetim; Ozan Tufan, Miha Zajc ve Vedat Muriç'in bonservis bedellerini belirledi.

Fenerbahçe'de üç oyuncunun bonservisleri belli oldu

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Trabzonspor'da Sörloth Norveç'e döndü

Trabzonspor, yaptığı açıklama ile Alexander Sörloth'un Trabzon'dan ayrıldığını ve 2 Mayıs günü antrenmanlara başlanacağını belirtti.