Ensonhaber.com'a dön

Luyindama antrenmanlara başladı

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı süren stoper Luyindama, Florya'da idmanlara başladı.

| Haber Merkezi
Luyindama antrenmanlara başladı
Yorum Yap

Demokratik Kongo'nun, Gambiya ile oynanadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Christian Luyindama'dan, iyi haber geldi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle takım arkadaşları çalışmalarına evlerinde devam ederken, Luyindama ise Florya'da antrenmanlara başladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Luyindama, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da yaptığı antrenmanlar sırasında çekilen videolar yayınladı.

26 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce Galatasaray'da çıktığı toplam 15 maçta 1.336 dakika sahada kalmıştı.

Luyindama antrenmanlara başladı - İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM