Luyindama antrenmanlara başladı

Demokratik Kongo'nun, Gambiya ile oynanadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Christian Luyindama'dan, iyi haber geldi.
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle takım arkadaşları çalışmalarına evlerinde devam ederken, Luyindama ise Florya'da antrenmanlara başladı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Luyindama, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da yaptığı antrenmanlar sırasında çekilen videolar yayınladı.
26 yaşındaki oyuncu, sakatlanmadan önce Galatasaray'da çıktığı toplam 15 maçta 1.336 dakika sahada kalmıştı.