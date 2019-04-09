Luyindama F.Bahçe derbisinde yok

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Luyindama'nın da derbide sahada olamayacağı kesinleşti.
2 MAÇ CEZA ALDI
Yeni Malatyaspor'la oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gören, Luyindama 2 maç ceza aldı.
Geçtiğimiz hafta tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Kongolu stoper, Yeni Malatyaspor'la oynanan lig maçında forma giyememişti. Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 maç men cezası verdiği Luyindama, Kadıköy'de takımını yalnız bırakacak.
PFDK'nın yaptığı açıklama şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."