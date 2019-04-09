Luyindama F.Bahçe derbisinde yok

Erol Bulut için Fiorentina iddiası

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine cezalı olan Marcao-Luyindama ikilisinin yerine Donk-Semih'le çıkmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'nin yardım kampanyasında son durum

Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına Obradovic'in 640 bin TL, yerli futbolcuların ise yaklaşık 5 milyon TL'lik yardımda bulunduğu öğrenildi.