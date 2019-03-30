Luyindama hakkında yasal işlem başlatıldı

Galatasaraylı Luyindama’nın başı, eski kulübünde sarf ettiği sözler yüzünden belaya girdi.
Standard Liege’in Anderlecht maçının bitiminde megafonu eline alan tecrübeli futbolcu, rakip takım aleyhine küfürlü içeriği nedeniyle Liege kulübüne 5 bin euroluk para cezası kesilmişti.
İçişleri Bakanlığı futbol biriminin, daha önce konuyla ilgili soruşturma başlatan Liege polisinden gelen rapor doğrultusunda Galatasaraylı futbolcu için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Luyindama’nın megafonla olan konuşmaları doğrultusunda hazırlanan rapor uyarınca bakanlığın, futbolcuya yasal işlem başlattığı bildirildi.