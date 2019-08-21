Luyindama, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın oyuncu satılmazsa FFP nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Luyindama ve FFP konusunda herhangi bir sorun olmadığını vurgularken yıldız ismin Devler Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi.

TRANSFERLERİN AVRUPA'DA OYNAMA ENGELİ YOK

Yönetimin tüm transferleri yaparken UEFA ile temas halinde olduğu ve alınan oyuncuların Avrupa'da da oynama engelinin olup olmayacağı konusunda bilgi alındığı kaydedildi.

Öte yandan FFP'deki eksi-artı durumu için sadece sezon başı transferlerin baz alınmadığı, devre arası transferlerinin de bu duruma dahil edildiği için hesaplamanın tüm transfer dönemi göz önünde bulundurularak yapıldığı ifade edildi.