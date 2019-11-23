Luyindama'nın alacaklarını Kongo karşılayacak

Galatasaray, dün Luyindama'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

MAAŞI 1 MİLYON EURO

Kongo Milli Takımı'nın Gambiya ile oynadığı maçın 68. dakikasında sakatlanan deneyimli futbolcunun, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından ön çapraz bağlarının koptuğu. menisküsünde ise yırtık olduğu açıklandı.

Yaşadığı ağır sakatıktan dolayı en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Luyindama sezonu kapattı.

Milli takımda sakatlanan oyuncunun maaşını ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının kalan kısmını Kongo Futbol Federasyonu ödeyecek.