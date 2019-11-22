Luyindama'nın çapraz bağları koptu

Sakatlıklar Galatasaray'ın yakasını bırakmıyor. Son olarak Luyindama'nın sezonu kapattığı haberi, sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Gazişehir FK maçında iç yan bağları kopan Andone'den sonra milli takımda sakatlanan Luyindama'dan da kötü haber geldi.

Sol diz ön çapraz bağları kopan, menisküsünde ise yırtık olan Kongolu futbolcu, sezonun geri kalanında forma giyemecek. Luyindama'nın sahalara dönmesi 5-6 ayı bulacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu, teknik heyeti zor duruma sokacak.

Luyindama sezonu kapatırken, Andone'nin dönüşü en erken şubat ayını bulacak. Falcao, Şener, Belhanda ve Babel'in durumu ise belirsiz. Rehabilitasyon sürecinde olan Emre Akbaba'nın ise ligin ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte şu an sakat olan isimler şöyle: Falcao, Andone, Şener Özbayraklı, Babel, Luyindama, Belhanda, Emre Akbaba.