Luyindama'nın yerden kalkışına hakemin tepkisi

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdır.

Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, mücadeleci ruhu ve atletik hareketleriyle oynadığı bölgede fark yaratan bir futbolcu.

POZİSYONDA ÇOK ÇABUK YERDEN KALKTI

Luyindama, Yeni Malatyaspor maçında da yere düştüğü bir pozisyona çok çabuk reaksiyon gösterdi.

Dakikalar 82'yi gösterirken başarılı savunma oyuncusu yerde kaldı. Herkes Luyindama'nın bir süre yerde kalacağını düşünürken, bir anda çok atletik bir şekilde yerden kalkınca mücadelenin hakemi bile bu hareket karşısında şaşkınlık yaşadı.