Lyon-Barça maçı Cüneyt Çakır'ın

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

ÇAKIR 41. KEZ DEVLER LİGİ'NDE

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek. Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak