Lyon Başkanı Fekir'i satmayı düşünmüyor

Barcelona, Arsenal ve Real Madrid gibi kulüplerle ismi geçen Nabil Fekir için transfer açıklaması yapıldı.

AYRILACAK GİBİ BİR DURUM YOK

Fekir hakkında konuşan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, "Fekir devre arasından takımdan ayrılmayacak. Sezon sonunda kesin ayrılacak diye bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Fekir ile görüşeceklerini vurgulayan Aulas, "Nabil'in sözleşmesi devam ediyor. Burada her şeyden memnun. Takımda kalmasını sağlamak için her şeyi yapacağız. Kendisinin de bunu istediğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.