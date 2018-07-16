Lyon başkanı: Liverpool Fekir'e teklif yapabilir

Lyon ile gösterdiği performansla Fransa Milli Takımına da seçilen ve ismi uzun süredir İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool ile anılan Nabil Fekir, bu transfer döneminde takımından ayrılmaya çok yakın.

LİVERPOOL TEKLİFTE BULUNABİLİR

Fekir'in transferi hakkında açıklamalar yapan Lyon başkanı Jean Michael Aulas, Liverpool'un oyuncunu transfer etmek için hala şansının olduğunu belirtti.

"Haziran ayında transferde anlaşamadık. Fakat Liverpool hala bir teklifte bulunabilir." diyen Aulas, oyuncusunun Liverpool'a veya başka bir kulübe transfer olabileceğini, ama Lyon'da kalırsa onun ve takım için harika bir yıl olacağını söyledi.

Geçen sezon Lyon forması ile 40 resmi maça çıkan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 23 gol atıp 8 de asist yaptı.