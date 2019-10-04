Lyon, Dorukhan için tribündeydi

1

İngiliz taraftar Ben Bird: Salah sayesinde Müslüman oldum

Stanford Üniversitesi, Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından İngiltere'deki İslamafobi oranında ciddi azalma olduğunu açıklamıştı. Ben Bird adlı bir taraftar ise Müslüman olduğunu açıkladı.