Lyon, Dorukhan için tribündeydi

Fransız Lyon kulübünün bir gözlemcisi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ü izlemek için Vodafone Park Stadı'ndaydı.
Maça 11'de başlayan Dorukhan 79 dakika sahada kalırken, yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Gözlemci, Dorukhan'ın maç raporunu yazıp kulüple paylaşacak.
UDİNESE DE TALİP OLMUŞTU
Avrupa'dan özellikle İtalya'dan birçok kulübün yakından takip ettiği 23 yaşındaki orta sahaya en son Udinese talip olmuştu.
Dorukhan daha önce yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ta mutluyum. Şampiyon olmadan ayrılmak istemiyorum" demişti.