Lyon İngiltere'de M. City'yi devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti.
GECENİN SÜRPRİZİ ADA'DAN GELDİ
Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alan Manchester City evinde Fransız ekibi Lyon'u ağırladı. İki takım arasındaki büyük güç farkına rağmen Lyon pes etmedi.
26. dakikada Maxwell Cornet ile öne geçen Lyon, 43. dakikada ilk golün asistini yapan Nabil Fekir ile farkı 2'ye çıkarttı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi sadece 1 gol bulabildi. 67. dakikada Bernardo Silva'nın golü farkı 1'e indirdi ancak yeterli olmadı.
JUVE VE REAL 3 PUANLA BAŞLADI
Geceye Ronaldo'nun gördüğü kırmızı kart damga vururken, Juventus Valencia deplasmanında 2--0 kazandı.
İtalyan devinin golleri 45 ve 51. dakikada Miralem Pjanic'in penaltılarından geldi.
Real Madrid evinde Roma'yı ağırladı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Roma, İspanya'da varlık gösteremedi. Ronaldo'suz ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Madrid, Isco, Bale ve Diaz'ın golleriyle 3-0 kazandı.
GECENİN DİĞER SONUÇLARI
Benfica - Bayern Münih 0-2
M. City - Lyon 1 - 2
Ajax - AEK Atina 3-0
S. Donetsk - Hoffenheim 2-2
Plzen - CSKA Moskova 2-2
Young Boys - Manchester United 0-3