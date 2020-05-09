1 Alper: Artık işime dört elle sarılacağım Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, bu kez farklı olacağını söyledi.

2 Lyon, Merih Demiral'ı istiyor Fransa'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi L'Equipe, Lyon'un Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı transfer etmek istediğini yazdı.

3 Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

4 Galatasaray'dan Eray Cömert hamlesi Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in peşine düştüğü öğrenildi.

5 Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik Koronavirüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan ve bu süreçte sık sık oyuncu izleyen Sergen Yalçın'ın, Legia Warşova forması giyen 19 yaşındaki Michal Karbownik'i çok beğendiği öğrenildi.

6 Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.

7 Babel, Hollandalı politikacıyla tartıştı Sahadaki futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Babel, bu kez Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen ile sosyal medya üzerinden kavga etti.

8 Wolfsburg, bu kez Kruse'nin peşinde Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına varan Wolfsburg'un, eski oyuncusu Kruse'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

9 Luka Jovic'in ayağı kırıldı Sürekli olumsuz haberlerle gündeme gelen Real Madrid'in forvet oyuncusu Luka Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildi.