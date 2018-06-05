Maaşını alamayan Talisca Beşiktaş'a imza atmadı

Beşiktaş yönetiminin Benfica'dan 21 milyon euro satış opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı yıldız Talisca'ya mayıs ayında imza attırmak için teklif yaptığı ancak yıldız futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın gidişiyle ilgili açıklama yapmış ve "Türk taraftarlar bir oyuncuyu ya fazla göklere çıkarır ya da yerden yere vurur. Bunu gören oyuncu da havalara giriyor. Bir anda bir yerleri kalkıyor." sözlerini kullanmıştı.

Brezilyalı futbolcu ise içerde 4 maaş alacağı kaldığı için Beşiktaş'a imza atmaya yanaşmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ OLUMSUZ CEVAP ALDI

Zamanında Talisca'ya imza attırmayarak ciddi bir ihmal yapan ve bu nedenle satın alma opsiyonunu kullanamayan siyah-beyazlıların sezon bitimine yakın yıldız futbolcuya yaptığı imza teklifinden ise olumsuz cevap aldığı belirtildi.

KULÜBE KIRGIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Brezilyalı futbolcu ve menajerinin siyah-beyazlılara olumsuz cevap vermesinin başlıca nedeni olarak futbolcunun içerde biriken ödemelerini ve bu konuda verilen sözlerin tutulmamasını gösterdiği öğrenildi.

Bu sezon 4 maaşını alamayan Talisca'nın geçen sezonki şampiyonluk priminin de hala ödenmediği bundan dolayı da kulübe kırgın olduğu ifade edildi.