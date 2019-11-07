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Maç önce 8-0 paylaşımı yapan Babel kayıplarda

Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği karşılaşmanın yıl dönümünde paylaşım yaparak siyah-beyazlı taraftarları kızdıran Babel, 6-0 yenildikleri Real Madrid maçı sonrası kayıplara karıştı.

| Haber Merkezi
Maç önce 8-0 paylaşımı yapan Babel kayıplarda
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Şampiyon Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı.

Maç öncesi Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği karşılaşmayla ilgili paylaşım yaparak siyah-beyazlı taraftarları kızdıran Ryan Babel, mücadelenin ardından sosyal medyada gözükmedi.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Sosyal medyada etkileşim almak için bu tarz paylaşımlar yapan Hollandalı futbolcu fotoğrafın üstüne, "2008'de bugün" yazmış, gelen tepkiler üzerine hikayeyi kaldırmıştı.

O maçın 63. dakikasında Fabio Aurelio'nun yerine oyuna giren Babel, 78 ve 81. dakikalarında maçın 6 ve 7. gollerini atmıştı.

Not: Maç 6 Kasım 2007'de oynanmıştı.

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