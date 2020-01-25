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Maç öncesi taraftarlardan Karius'a tepki

Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Havalimanına gelen siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius’u protesto etti.

| Haber Merkezi
Maç öncesi taraftarlardan Karius'a tepki
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Adnan Menderes Havalimanı'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius’u protesto etti.

Maç öncesi taraftarlardan Karius'a tepki- İZLE 

"EVE GİT KARİUS"

Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius’u yuhalayarak, “Go home Karius” tezahüratları yaptı.

Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.

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