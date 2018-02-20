Maç öncesi Münih'te hava durumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.
Kritik karşılaşma öncesi temsilcimizi Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.
HAVA SICAKLIĞI -10'LARA KADAR DÜŞÜYOR
Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.
MAÇ SAATİNDE KAR YAĞIŞI VAR
UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında kar yağışı bekleniyor.