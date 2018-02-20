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Maç öncesi Münih'te hava durumu

Bu akşam deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ı, Almanya'da oldukça soğuk bir hava bekliyor.

Maç öncesi Münih'te hava durumu
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

Kritik karşılaşma öncesi temsilcimizi Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.

HAVA SICAKLIĞI -10'LARA KADAR DÜŞÜYOR

Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.

MAÇ SAATİNDE KAR YAĞIŞI VAR

UEFA muhabirlerinin verdiği bilgilere göre TSİ 22.45’te oynanacak maç anında kar yağışı bekleniyor.

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