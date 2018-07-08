Maç öncesi Muslera'yı yıkan ölüm haberleri

Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa ile Uruguay karşı karşıya gelmiş ve Fransızlar rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Griezmann'ın attığı golde büyük bir hata yapan Muslera'nın moralinin bozuk olduğu, bu yüzden de konsantrasyon kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
48 SAAT İÇİNDE İKİ ÖLÜM HABERİ ALDI
Marca'da yer alan habere göre; Uruguaylı file bekçisinin maçtan önce 48 saat içinde önce amcasını (trafik kazası) ardından da babannesini kaybettiği öğrenildi.
Üst üste aldığı ölüm haberlerinin ardından adeta yıkılan tecrübeli kalecinin bu yüzden maça konsantre olamadığı belirtildi.