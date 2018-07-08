Cocu: Volkan ile görüşmeler devam ediyor

Aziz Yıldırım, futbolculara 90 gündür maaş ödenmediğini söyleyen Ali Koç'a cevap verdi. Yıldırım, "Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanunda mı okumuyorsunuz?" dedi.

Hırvatistan-Rusya maçında iyi bir performans sergileyen Vida, değerini katlamaya devam ediyor. Fikret Orman'ın, Hırvatlar finale çıkarsa Vida için 40 milyon euro isteyeceği öğrenildi.

Uruguay-Fransa maçında yenilen ikinci golde büyük bir hata yapan Muslera'nın karşılaşma öncesi amcasını ve babannesini kaybettiği ortaya çıktı.

Fatih Terim, takımda geleceği belli olmayan futbolcular hakkında konuştu. 64 yaşındaki teknik adam, oynamanın verdiği hazzın paradan daha önemli olduğunu söyledi.

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Alman taraftarların yıldız futbolcuyu protesto etmesi hakkında konuştu. Baba Özil, "Onun yerinde olsam emekli olurdum" dedi.

Adı Juventus'la anılan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Ronaldo, bir Çin kulübünden gelen 200 milyon euroluk teklifi reddetti.

1 Vida değerini katlıyor Hırvatistan-Rusya maçında iyi bir performans sergileyen Vida, değerini katlamaya devam ediyor. Fikret Orman'ın, Hırvatlar finale çıkarsa Vida için 40 milyon euro isteyeceği öğrenildi.

2 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Kuralları bilmiyor musun Aziz Yıldırım, futbolculara 90 gündür maaş ödenmediğini söyleyen Ali Koç'a cevap verdi. Yıldırım, "Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanunda mı okumuyorsunuz?" dedi.

3 F.Bahçe'de hedef Andre Gomes Fenerbahçe'de, gelmek istemediğini yönetime bildiren Wilshere'in alternatifi belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Barcelonalı Andre Gomes'i tranfer etmeyi planlıyor.

4 Maç öncesi Muslera'yı yıkan ölüm haberleri Uruguay-Fransa maçında yenilen ikinci golde büyük bir hata yapan Muslera'nın karşılaşma öncesi amcasını ve babannesini kaybettiği ortaya çıktı.

5 Fatih Terim'in Tarık ve Tolga yorumu Fatih Terim, takımda geleceği belli olmayan futbolcular hakkında konuştu. 64 yaşındaki teknik adam, oynamanın verdiği hazzın paradan daha önemli olduğunu söyledi.

6 Mesut Özil'in babası: Milli takımı bırakmalı Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Alman taraftarların yıldız futbolcuyu protesto etmesi hakkında konuştu. Baba Özil, "Onun yerinde olsam emekli olurdum" dedi.

7 Zeki Çelik resmen Lille'de Fransa'nın Lille kulübü, İstanbulspor'un sağ beki Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

8 Cocu'lu F.Bahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Aatif kaydetti.

9 Beşiktaş ile Siofok berabere kaldı Beşiktaş, hazırlık maçında BCF Siofok ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların tek golünü Vagner Love kaydetti.