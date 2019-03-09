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Maç sonu sosyal medyada dönen caps

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan birisi Fatih Terim'in dudak capsi oldu.

Maç sonu sosyal medyada dönen caps
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Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçen ve devreyi bu skorla tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Soldado'nun attığı gole engel olamadı.

Oyun üstünlüğünü eline alan sarı-lacivertliler, 2. gol için bastırsa da Napoleoni attığı golle lideri bir kez daha öne geçirdi.

G.SARAYLILAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.

Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen G.Saraylılar ise maç sonu hayal kırıklığına uğradı.

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri ise Fatih Terim'in dudak capsi oldu.



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