Macaristan Grad Prix'sini Hamilton kazandı

Hamilton'ın en büyük rakibi Ferrari pilotu Sebastian Vettel 2., Alman pilotun takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 3. oldu.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, pole pozisyonda başladığı Macaristan Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı, genel klasmanda en yakın takipçisi Sebastian Vettel ile arasındaki puan farkını 24'e çıkardı.

İngiliz pilot Macaristan'da 6. kez kazandı takım arkadaşı Valtteri Bottas bitime 5 tur kala Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel'le çarpıştı ve pite girmek zorunda kaldı. Sebastian Vettel, finişi 2. sırada görürken; takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. oldu.

Mercedes'in bir diğer sürücüsü Bottas, tekrar piste çıktı ancak bu kez Red Bull sürücüsü Daniel Ricciardo'ya çarptı. Ricciardo, tekrar yarışa dönerken; Mercedes yönetiminden Bottas'a rakibine yol vermesi komutu geldi. Bunun ardından Ricciardo, son turda 4. sıraya çıktı ve yarışı bu sıralamada bitirdi. Bottas ise 5. sırada finiş gördü.