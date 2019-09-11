Ensonhaber.com'a dön

Maccabi Tel Aviv, Mehmet Ekici'yi istiyor

Fenerbahçe'de TFF'ye gönderilen 28 kişilik listede yer almayan Mehmet Ekici'ye İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in talip olduğu öğrenildi.

Yorum Yap

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayınlandı. 

Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor.

MEHMET TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi.

29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Maccabi'nin bulunduğu Israil liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM