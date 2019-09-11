Maccabi Tel Aviv, Mehmet Ekici'yi istiyor

Ersun Yanal: İsimler değil hak edenler formayı giyecek

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, kulübe haciz gönderdiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı. Özbek, "Başkan borcun ödeneceğini söyledi ama 9 ay geçti hala ödenmedi" dedi.

Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanması, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırmıştı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Vahdettin Engin Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, takımların 28 kişilik kadrolarını açıkladı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Galatasaray'da ise Linnes kadro dışı bırakıldı.

Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı bırakıldı

Cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi. Tecrübeli teknik adamın Falcao'yu ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Yedek kulübesindeki ruhu yeniden canlandırmak isteyen Ali Koç, Volkan Demirel'den sonra Emre Belözoğlu ve Alex'i de teknik heyete katmayı planlıyor.

Ali Koç'un Volkan, Alex ve Emre planı

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Andorra maçı sonrası yapılan ağır eleştirilere cevap verdi.

Şenol Güneş: Aile olmak istemeyenler var

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Yusuf ile Deniz de Moldova'yı boş geçmedi

Daha önce 8 futbolcumuz milli takımdaki ilk golünü Moldova'ya karşı atmıştı. Yusuf Yazıcı ile Deniz Türüç de Doğu Avrupa ülkesini boş geçmedi.