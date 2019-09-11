Maccabi Tel Aviv, Mehmet Ekici'yi istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 1. transfer tescil dönemi sonrası resmi A takım oyuncu listelerini yayınlandı.
Federasyonun internet sitesinde açıklanan listelere göre Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almıyor.
MEHMET TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ekici için bomba bir transfer iddiası geldi.
29 yaşındaki futbolcunun İsrail takımı Maccabi Tel Aviv yolunda. 6 ay forma giymeyecek olan yıldız oyuncu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Maccabi'nin bulunduğu Israil liginde transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.