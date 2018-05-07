Marcelo VAR'a karşı

2-2 sonuçlanan El Classico'nun son bölümünde Marcelo, ceza sahası içinde yerde kalırken maçın hakemi Alejandro Jose Hernandez devam kararı vermişti. Marcelo ise maçın ardından pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ancak buna rağmen Video Hakem Teknolojisi'ne karşı olduğunu söyledi.

''HAKEMLER BAZEN HATA YAPABİLİYOR''

Derbinin ardından konuşan Brezilyalı futbolcu, ''Hakemler bazı günler hata yapabiliyor, bazen de yapmıyor. Bu o kadar da önemli değil, hatalar oyunun bir parçası. Bu maçlarda tansiyon çok yüksek oluyor. Bazen kararlar lehinize, bazen de aleyhinize oluyor. Bence bana yapılan hareket penaltıydı ama VAR sisteminin futbol dışı olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi değiştiremeyecek olsam da VAR sistemini sevmiyorum'' dedi.