Maçı kazandıran Rose gözyaşlarını tutamadı

Minnesota Timberwolves'un sahasında Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Derrick Rose'un adeta dirilişine sahne oldu.

ROSE'DEN 50 SAYI İLE KARİYER REKORU

Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Karl Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, Andrew Wiggins de 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi. 2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.